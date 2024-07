Colegiala cumple cinco días desaparecida: “Me dijeron que hasta iba en vuelo para México”

La menor Anyelina Mena Mora, de 12 años, cumple este miércoles cinco días de estar desaparecida luego de salir de su casa en Suerre de Pococí, Limón, el pasado viernes por la noche.



Su mamá, Graciela Mora, dice estar desesperada y más aún por todo el tipo de llamadas que ha recibido.

“He recibido en estos días muchas llamadas donde me dicen hasta lo que ni me imagino. Algunas me avisan de que la vieron montarse en un carro, también que se fue con un hombre y hoy, a las 2 a.m., dijeron que iba en un vuelo para México, que si quería que la bajaran tenía que dar dinero.