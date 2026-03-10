Colegial sospechoso de asesinar a compañero en Liberia irá a prisión preventiva

La Fiscalía de Flagrancia de Liberia, Guanacaste, consiguió que se ordenara prisión preventiva contra un joven de apellidos Rodríguez Díaz, quien figura como sospechoso del delito de homicidio calificado en perjuicio de un colegial.



La medida cautelar fue impuesta a partir de este martes y se mantendrá vigente hasta el 27 de marzo, según lo dispuesto por las autoridades judiciales tras la audiencia inicial realizada.

"El Tribunal Superior de Flagrancia de Liberia impuso 15 días de prisión preventiva en contra de un hombre de apellido Rodríguez, a quien se le investiga por el delito de homicidio en contra de un joven de apellido Rivas", señaló el Poder Judicial.



No obstante, la diligencia se reanudará dentro de 24 horas, momento en el que se determinará si el caso continuará tramitándose mediante el procedimiento expedito de flagrancia. Este mecanismo establece un plazo máximo de 45 días para la conclusión del proceso penal.



De acuerdo con la investigación preliminar, el sospechoso y la víctima eran compañeros en el Colegio IPEC de Liberia. Las autoridades presumen que minutos antes de que el estudiante resultara herido se produjo una riña entre ambos en una parada de autobuses, ubicada en el sector de Colorado.



Según las pesquisas, el altercado habría terminado con el asesinato del colegial.



Rodríguez fue detenido la tarde del lunes en el barrio Corazón de Jesús, en Liberia, luego de que la víctima, quien era su compañero, fuera declarado fallecido.



Por el momento, las autoridades indicaron que se desconoce la situación que originó el conflicto entre los jóvenes. El ataque quedó grabado en video.

