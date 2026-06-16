Colegial sospechoso de apuñalar con tijeras a compañero es investigado por tentativa de homicidio

Un estudiante menor de edad y sospechoso de apuñalar con unas tijeras a un compañero en el Liceo Diurno de La Cruz, Guanacaste, es investigado por el presunto delito de tentativa de homicidio, confirmó el Ministerio Público a Teletica.com.



La Fiscalía Penal Juvenil de Liberia informó que los hechos se investigan dentro del expediente 26-000239-0946-PJ y que actualmente se encuentra a la espera de los resultados de diligencias de investigación necesarias para el avance del proceso.

"La persona menor de edad sospechosa permanece detenida y durante este día (martes) se definirá su situación jurídica, incluida la eventual solicitud de medidas cautelares.

"La causa se tramita por el presunto delito de tentativa de homicidio y, debido a que la fase actual del caso es privada, no es posible brindar detalles adicionales, de acuerdo con lo que establece el artículo 295 del Código Procesal Penal", indicó la Fiscalía.

El incidente fue atendido este lunes por la Fuerza Pública, donde dos estudiantes menores de edad se vieron involucrados en un altercado dentro de la institución educativa.



De acuerdo con información confirmada por el Ministerio de Seguridad Pública, el reporte preliminar señala que se presentó una riña entre ambos estudiantes y que uno de ellos presuntamente agredió al otro con un objeto punzocortante, específicamente unas tijeras, provocándole heridas.



El estudiante lesionado recibió atención por parte de personal de la Cruz Roja Costarricense y posteriormente fue trasladado en condición delicada al hospital de Liberia.



Por su parte, el Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que, una vez conocido el incidente, la administración del Liceo Diurno de La Cruz activó el protocolo institucional para situaciones de violencia. Además, indicó que se realizan las denuncias correspondientes ante la Fiscalía.



La cartera educativa agregó que el centro educativo efectúa revisiones diarias de bultos a los estudiantes; sin embargo, explicó que las tijeras son consideradas un útil escolar, por lo que su portación está permitida dentro de la institución.



El Patronato Nacional de la Infancia (PANI), indicó que el incidente ingresó ayer (lunes) a la Oficina Local de La Cruz y se inició la investigación preliminar o valoración inicial con el centro educativo y familias. Además hubo acompañamiento de instituciones competentes, se aplicaron los protocolos respectivos, así como planes de prevención de la violencia, entre otros.