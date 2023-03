Colegial baleado sobre atacante: “¡Gritó ‘matalo vos!’ y fue cuando sentí el disparo”

“Como a las 9:00 a. m. ellos quisieron agredir a mi hermano, lo siguieron, mi hermano andaba con un amiguito dentro del colegio, entonces ellos le dijeron que me iban a matar, y al otro muchachito le dijeron que al primo también.

“Ahí fue cuando mi hermanito me llamó, yo fui donde ellos a decirles que qué era el problema, que por qué me querían asesinar, ellos me dijeron que no había problema y que todo sano, que no había pasado nada, ahí murió la cosa.

“Pero ya a las 12:20 p. m. que salimos a almorzar, nosotros estábamos ahí, y llegaron los dos, me rodearon, el que estaba al frente sacó un arma, un calibre 22, me apuntó e hizo dos disparos, pero no le detonó, entonces él le gritó al otro: ‘¡Pero matalo vos!’, el que estaba al lado mío fue el que disparó, yo salí corriendo”, relató.