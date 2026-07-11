Colchón que prendió fuego en lote se asoma como origen de incendio en asilo de Alajuela

Un colchón que prendió fuego en un lote baldío contiguo al Hogar de Ancianos Santiago Crespo, en Alajuela, se perfila como la causa del incendio en el asilo y que consumió 12 habitaciones la madrugada de este sábado.

Así lo hicieron ver vecinos y el regidor Eduardo Naranjo, en entrevistas separadas con Telenoticias (vea video adjunto).

Incluso, este medio pudo constatar cómo en el terreno —donde se levantará un nuevo centro de enseñanza especial— estaba la estructura de resortes del colchón y la pared posterior del asilo dañada por las llamas, al igual que parte del techo.

Carlos Salas, quien vive cerca y asistió a algunos de los adultos mayores durante la emergencia, aseguró que una de las versiones es precisamente que el colchón se incendió a partir de un recipiente cercano.

Por su parte, Ana Montero, también vecina, indicó que no es la primera vez que se presenta algún tipo de incidente con fuego en ese lote. De hecho, mencionó que por años el temor de las personas que habitan el sector era precisamente que alguno de esos eventos dañara el hogar de ancianos.

Naranjo destacó que el terreno ha sido intervenido en diferentes ocasiones para retirar la maleza y basura; sin embargo, reconoció que son constantes las invasiones de parte de habitantes de calle, quienes realizan quemas de cables en el lugar para extraerles el cobre.

A partir del incendio de este sábado, y luego de que conociera que una de las versiones que maneja el Cuerpo de Bomberos sobre lo sucedido fue precisamente el colchón incendiado, el regidor adelantó que presentará el próximo martes una moción en el Concejo Municipal de Alajuela, para que vuelva a hacerse una limpieza y que la misma se complemente con un cierre perimetral.

Personal del Departamento de Ingeniería de la institución de rescate se mantenía en el lugar, como parte de las investigaciones dirigidas a esclarecer las circunstancias que mediaron en el hecho.

Entretanto, la integrante de la Junta Directiva del Santiago Crespo, Mercedes Cortés, ratificó que ninguno de los adultos mayores que dormían en las habitaciones afectadas sufrió lesiones, al tiempo que anunció que estos serán movilizados a otros pabellones, los cuales serán acondicionados.



La representante del centro de atención de ancianos señaló que tienen urgencia de sábanas, paños, almohadas y suplementos alimenticios para la población del asilo. Asimismo, indicó que los interesados pueden hacer donaciones mediante el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) Móvil, al teléfono 6396-4698, a nombre del Hogar Santiago Crespo.