Colapso de mina en Abangares deja un muerto y dos heridos graves

El colapso de un túnel dentro de una mina en Abangares, Guanacaste, dejó como saldo un fallecido y dos hombres heridos de gravedad.



El incidente ocurrió este jueves en la mina 4, ubicada en Las Juntas, donde tres mineros quedaron atrapados dentro de la estructura.



Un video (ver adjunto) difundido en redes sociales muestra el momento en que un grupo de trabajadores rescata a uno de los hombres afectados tras el accidente.



De acuerdo con información brindada por la Cruz Roja Costarricense, la emergencia fue reportada a las 9:45 a. m., luego de que se alertara sobre tres personas atrapadas.



El cruzrojista Jason Ceciliano indicó que de inmediato se envían cuerpos de emergencia y rescate al lugar.



Asimismo, detalló que “inicialmente se aborda a un hombre de 22 años de edad con lesiones que ameritaron su traslado en condición crítica a la clínica de Abangares”.



"Los equipos de emergencia valoraron a otros dos hombres. Uno fue ubicado sin signos de vida y otro, en condición crítica y con múltiples traumas, fue llevado a la clínica de Abangares”, añadió Ceciliano.

La escena quedó a cargo de las autoridades judiciales, quienes realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del incidente.

