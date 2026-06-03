Cocineras sospechosas de robar comida tienen prohibido trabajar en escuela

Tres cocineras sospechosas de robar comida del comedor estudiantil de la Escuela Los Ángeles, en Cartago, tienen prohibido laborar en ese centro educativo por orden del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, como parte de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción.



Ante una consulta de Teletica.com, el Ministerio Público confirmó que el juzgado acogió la petición de la Fiscalía y ordenó, además, que las sospechosas no perturben, intimiden ni amenacen a integrantes de la Junta Directiva de la escuela, otras cocineras, docentes y miembros de la comunidad educativa.

"Las medidas también establecen la prohibición de laborar para la Junta Directiva del centro educativo y de acercarse a la escuela a una distancia menor de 500 metros", señaló la institución.

Las disposiciones fueron impuestas en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) de Cartago, que el martes anterior realizó un operativo que culminó con la detención de tres mujeres sospechosas del presunto delito de peculado.



De acuerdo con el Ministerio Público, las investigadas, identificadas con los apellidos Valverde, Madrigal y Aguilar, se desempeñaban como encargadas de cocina en la Escuela Los Ángeles.



Según la hipótesis fiscal, desde enero de 2026 las funcionarias, al parecer, desviaron alimentos adquiridos con recursos estatales para el programa de comedor estudiantil.



La investigación sostiene que esos productos estaban destinados a estudiantes en condición de vulnerabilidad económica y que, presuntamente, fueron utilizados para fines particulares.



El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades judiciales.

