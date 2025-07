CNE declara alerta verde por lluvias en el país: Zona Norte la más afectada

Las lluvias intensas persistirán durante este fin de semana para el Caribe y la Zona Norte del. Ante este panorama, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta verde para todo el país.





Los sectores que se han visto afectados por el paso de la onda tropical #16 este jueves y viernes, también se verán afectados por el paso del fenómeno atmosférico #17 de esta época lluviosa que se prevé ingrese al país este domingo.

Los lugares más afectados por las lluvias son San Carlos, Ciudad Quesada, Upala, Guatuso, las llanuras de Tortuguero y sectores del Parque Nacional Braulio Carrillo.

A pesar de que se harán presente las lluvias, el periodo canicular continúa, por lo que en el Valle Central las lluvias serán más aisladas y la presencia de los vientos alisios persistirá.

Por lo que principalmente durante los períodos vespertinos se puede dar una alta nubosidad y aguaceros acompañados de tormenta eléctrica en el Pacífico Central y Sur, y puntos del Valle Central.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN), no descarta un nuevo ingreso de una masa de aire seco del polvo del Sahara para las próximas semanas, sin embargo, no será en los próximos siete días donde no se ven condiciones secas como los días que se dieron esta semana, debido a que el periodo canicular que es común en julio y agosto se ve constantemente interrumpido por fenómenos atmosféricos.