CNE declara alerta verde en todo el país por paso de onda tropical #19

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta verde para todo el territorio nacional debido al incremento de las lluvias y los fuertes vientos ocasionados por el paso de la onda tropical número 19.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para mantenerse atenta a la información oficial y seguir las recomendaciones de los cuerpos de emergencia.

Los efectos de este fenómeno ya han generado afectaciones en la infraestructura vial. Uno de los principales incidentes ocurrió en la Ruta Nacional 32, donde un deslizamiento obligó al cierre preventivo de la carretera.

En Matina de Limón se reportan importantes inundaciones donde los cuerpos de rescate han tenido que sacar a varias personas de sus casas, además de carreteras anegadas.

Asimismo, otro deslizamiento se registró en la Ruta Nacional 34, en el Pacífico Central, cerca del hotel Villa Caletas, en un sector donde se habían instalado mallas de retención para reducir el riesgo.

En la zona de Esterillos, también en el Pacífico Central, se reportó una tromba marina que generó preocupación entre vecinos y turistas.

Las autoridades mantienen habilitados albergues en Huetar Norte, específicamente en el salón comunal de Pital de San Carlos, donde hay cinco personas refugiadas. En Sarapiquí de Heredia, en Finca-11, otro albergue con cinco personas.



Y el más grande está en la escuela El Tigre de Sarapiquí, donde se reportan 20 personas.



La CNE reiteró el llamado a evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse alejados de zonas propensas a deslizamientos y atender las recomendaciones oficiales para reducir riesgos.