CNE declara alerta roja en Parque Nacional Volcán Poás y eleva nivel en otros cantones

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta roja en el Parque Nacional Volcán Poás debido al incremento en la actividad eruptiva que ha venido registrando el coloso en los últimos días.

Como parte de las acciones preventivas, también se elevaron los niveles de alerta establecidos para los cantones cercanos:

Naranja para los cantones de Grecia y Sarchí.

para los cantones de Grecia y Sarchí. Amarilla para los cantones de Alajuela, Poás, Naranjo, Río Cuarto y Zarcero.

De acuerdo con los expertos, el volcán está emitiendo continuamente abundantes volúmenes de gases y ceniza de manera importante.



Durante esta semana, el lunes 21 de abril y este miércoles, las erupciones registradas fueron muy energéticas, llegando a alcanzar 4.500 metros sobre el cráter.



Además, la afectación directa dentro del Parque Nacional Volcán Poás continúa, y se ha visto incrementada más allá del cráter principal, con caída abundante de ceniza en sectores como el mirador principal, casa de visitantes y las terrazas ubicadas al Norte y Oeste.



Los informes indican que se mantiene un alto potencial explosivo, pulsos frecuentes, lanzamiento de piedras con trayectoria balística y salida constante de gases.



Los reportes más importantes por olor a azufre y caída de ceniza se han mantenido en la parte alta de Grecia y Sarchí, y en comunidades más alejadas del volcán se han reportado olores y en algunos casos caída de ceniza.



La actividad sostenida a lo largo de un mes también está generando un impacto en pastos, cultivos y actividad ganadera, principalmente en sectores cercanos al volcán.



Por lo anterior, la CNE solicita a la población tomar las siguientes medidas:



A. Incrementar las medidas de seguridad dentro del Parque Nacional Volcán Poás, pues la ceniza, gases y otros materiales que emanan del volcán pueden poner en riesgo la vida.



B. Utilizar únicamente las fuentes oficiales de información primaria, ya sea el Ovsicori, la RSN, la CNE o medios de comunicación confiables.



C. Mantener activados y monitoreando los sectores de mayor riesgo en los cantones aledaños al parque nacional, en caso de algún evento eruptivo mayor.



D. Mantener comunicación permanente con los comités municipales y comunales de emergencia, en caso de reportes de caída de ceniza o presencia de gases volcánicos u otros impactos.



E. A los Comités de Emergencia revisar los inventarios de recursos disponibles, para la atención de las personas eventualmente afectadas.



F. A la población, acatar las recomendaciones emitidas por los guardaparques y las autoridades competentes, sobre los cuidados respectivos ante caída de ceniza y olor a gases volcánicos, para cada respectivo sector y medios de vida. Además, no ingresar a sitios no autorizados y de alto riesgo.