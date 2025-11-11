CNE declara alerta amarilla para Zona Norte y Caribe por fuertes vientos y lluvias

La llegada del empuje frío número tres del año, junto con el impacto de la onda tropical número 44, llevó a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) a declarar alerta amarilla para la Zona Norte y el Caribe costarricense. Además, se emitió alerta verde para el Valle Central y el Pacífico Norte.

Esta decisión responde al aumento de los vientos y las precipitaciones previsto entre este lunes y martes, según informaron las autoridades.

Aunque no se espera que noviembre sea tan lluvioso como octubre, se anticipa que el patrón lluvioso continúe en varias ocasiones durante el mes.

La temporada de huracanes 2025 finalizará oficialmente el 30 de noviembre, por lo que las autoridades instan a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles afectaciones climáticas.