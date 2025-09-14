CNE declara alerta amarilla en todo el país ante pronóstico de fuertes lluvias

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta amarilla para todo el territorio nacional debido al pronóstico de fuertes lluvias para este domingo y lunes.

Alejandro Picado, presidente ejecutivo de la Comisión, explicó que el país sufre los efectos de la zona de convergencia intertropical y que para este lunes se espera el ingreso de la onda tropical N.º 30, por lo que el panorama no es alentador.

Solo este sábado la CNE reportó la atención de 60 incidentes relacionados con los fuertes aguaceros, especialmente en la Zona Norte y el Valle Central.

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos a estar vigilantes del entorno, especialmente ante la saturación de los suelos.