Cliente enfrenta a asaltantes con machete y termina herido de bala en gasolinera de Puntarenas

Un cliente intentó frustrar un asalto a una gasolinera ubicada en El Roble de Puntarenas, pero resultó herido de bala.

Sin embargo, la rápida intervención de la Fuerza Pública permitió la detención de dos menores de edad sospechosos de participar en el traco.

Según confirmó la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), tras recibir una alerta en el 9-1-1, movilizaron de inmediato a varias unidades policiales hacia el lugar. A su llegada, los oficiales confirmaron el asalto y localizaron a un hombre herido por arma de fuego.

De acuerdo con información preliminar, el herido sería un cliente de la estación que, al percatarse del robo, intentó enfrentar a los sospechosos con un machete. En ese momento, recibió un disparo en una de sus piernas. Los oficiales coordinaron su traslado a un centro médico, donde permanece fuera de peligro, según el reporte más reciente.

Como parte del operativo, los policías identificaron a los presuntos responsables, quienes serían conocidos en la zona por su presunta vinculación con otros hechos delictivos.

Posteriormente, los oficiales se desplazaron a un sector donde se presumía que se encontraban. En el sitio, ubicaron una motocicleta y observaron a dos sujetos que, al notar la presencia policial, intentaron ingresar a una casa armados, pero ambos fueron detenidos de inmediato por la policía.

La Fuerza Pública decomisó la motocicleta utilizada para cometer el asalto y el arma de fuego. Según el reporte preliminar, los sospechosos lograron sustraer aproximadamente 30 mil colones en efectivo.

"La rápida actuación policial permitió ubicar y aprehender a los sospechosos en cuestión de minutos", dijo Francisco Cordero, director regional de la Fuerza Pública en Puntarenas.



El caso fue coordinado con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, para el proceso judicial correspondiente.