Clausuran delegación de Policía de Tránsito por condiciones insalubres (Galería de fotos)

Por Eric Corrales | 28 de junio de 2022, 9:00 AM

El Ministerio de Salud clausuró una delegación de la Policía de Tránsito, en Heredia centro, por condiciones de insalubridad.



Así lo confirmó a Teletica.com el mismo director de Tránsito, Alexander Solano, “estamos valorando qué fue lo que pasó, estamos hablando con Salud para ver qué ocurrió y vamos a apoyarnos en la Fuerza Pública para la colaboración con nuestros oficiales”.

Crónica de una muerte anunciada

Teletica.com conversó por algunos oficiales, quienes, de manera anónima, expresaron que este problema viene de tres años atrás.

“Desde hace tres años se reportó el problema, no tenemos baños adecuados, no tenemos dónde comer, no hay una ducha, los servicios están en mal estado, la instalación eléctrica es deficiente, el techo está en malas condiciones”, explicaron.

Además, mencionaron que tienen una plaga de ratas y cucarachas, que incluso dentro del microondas les han salido.

En esta delegación operan 25 oficiales, los cuales, ahora, deben viajar hasta San José para recoger la patrulla y después devolverse a Heredia, lo que han calificado no solo como una pérdida importante de tiempo, sino como un gasto innecesario de combustible, especialmente, cuando el precio de la gasolina está tan elevado, afectando no solo el presupuesto de Tránsito sino también el de ellos, ya que deben de viajar en sus vehículos personales para recoger la patrulla.

Fotografías en poder de este medio dejan en evidencia el mal estado en que se encontraba la estación de Tránsito.

Sin poder almorzar en la casa

Los oficiales también reclaman que, antes, se les permitía ir a sus hogares si estaban cerca para almorzar y hacer sus necesidades fisiológicas, sin embargo, hace un tiempo esto quedó prohibido, por lo que se ven obligados a almorzar en la delegación y usar los baños de esta.

“No teníamos donde poder hacer nuestras necesidades fisiológicas decentemente, no teníamos mesa para comer, teníamos que hacerlo encima de un escritorio viejo y ahora, sin delegación, no sé cómo vamos a hacer, ya que no podemos ir a nuestras casas”, agregaron.

Los oficiales piden a la administración tomar cartas en el asunto para garantizar sus derechos mínimos al trabajo adecuado.