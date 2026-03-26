Clases suspendidas: Liceo de Pérez Zeledón activó alerta por tiroteo tras amenaza de estudiante

El Liceo de Sinaí, ubicado en Pérez Zeledón, activó el protocolo de seguridad ante una amenaza de tiroteo presuntamente realizada por una persona estudiante, según confirmaron autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) a Teletica.com.



La directora regional del MEP en la zona, Marcela Valverde, informó que “se ha procedido a activar el protocolo de amenaza por tiroteo en el liceo de Sinaí del Circuito 01 ante una amenaza con arma de fuego de una persona estudiante”.

“Por parte de la señora directora, ya se pusieron las denuncias en las instancias correspondientes, se activó el protocolo, se están llamando a los buses para que los estudiantes se puedan retirar así como el personal, ya que hay una situación de tensión por parte de la comunidad educativa”, dijo Valverde.

Valverde agregó que, ante la amenaza que ha recibido tanto la parte administrativa y docentes por parte de esta persona estudiante, "en este momento se encuentran las autoridades de seguridad en el centro educativo, ya que habían sido notificados desde el día de ayer”.



De acuerdo con información preliminar, desde el miércoles un estudiante habría amenazado a otros alumnos y, aparentemente, también a docentes, mostrando una pistola cuya imagen circuló en redes sociales.

Las autoridades mantienen presencia en el centro educativo mientras se atiende la situación y el caso está bajo investigación.

