Cinco personas murieron por accidentes de tránsito en menos de doce horas

La noche de este viernes y la madrugada de este sábado enlutó las carreteras de nuestro país.

Entre las 6:00 p. m. del viernes y las 5:00 a. m. del sábado la Cruz Roja atendió 11 accidentes de tránsito, en los que más del 80% dejaron al menos una persona en condición crítica y casi la mitad provocaron muertes en el lugar.



En total, se registraron 17 víctimas: 12 críticas y cinco fallecidos en sitio. Atropellos y colisiones con motocicletas concentraron la mayoría de los casos graves.



Entre los hechos más severos destacan:

Bahía Ballena, Pérez Zeledón: atropello múltiple por un buggy dejó un muerto y dos críticos. ﻿

Pavas, San José: un hombre adulto murió tras ser arrollado.

un hombre adulto murió tras ser arrollado. San Isidro, Pérez Zeledón: ﻿ choque entre motocicletas dejó dos heridos críticos.

Seis de los once incidentes involucraron a una motocicleta, ya sea en derrapes o colisión.

Uno de los accidentes reportados fue el que ocurrió a eso de las 10:18 p. m. en Guadalupe de Goicoechea, cuando una motocicleta y un pick-up chocaron en una esquina.

Según captó una cámara de seguridad, el vehículo de carga liviana irrespetó una señal de alto y fue impactado en el costado por la moto, que tenía derecho de paso.



El conductor de la moto, un joven de 19 años de apellido García, quedó atrapado en el cajón del pick-up, mientras que su acompañante, un adolescente de 15 años, salió expulsado varios metros.





Paramédicos de la Cruz Roja le practicaron RCP durante varios minutos, pero fue declarado sin vida en el sitio. El menor herido fue trasladado al Hospital Calderón Guardia.

Las autoridades judiciales mantienen abiertas las investigaciones de todos los casos.

