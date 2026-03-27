Cinco niños trasladados a centro médico tras ataque de abejas en escuela de Carrillo

Cinco niños fueron trasladados a un centro médico luego de un ataque de abejas ocurrido la mañana de este viernes en una escuela ubicada en el sector de Paso Tempisque, en Palmira de Carrillo.

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos, la emergencia fue reportada a las 8:55 a. m. en la casa de enseñanza de la localidad, donde un grupo de estudiantes resultó afectado por múltiples picaduras.

En total, 17 menores de entre 7 y 12 años fueron atendidos en el sitio tras el incidente. Según confirmó la benemérita institución, cinco de los niños requirieron traslado de emergencia al hospital para su valoración.

Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre el estado de salud de los menores afectados.

