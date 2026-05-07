Cinco hombres obtuvieron ₡36 millones en tres meses clonando tarjetas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo este miércoles a cinco hombres, de entre 22 y 35 años, como sospechosos de integrar una red dedicada a fraudes informáticos mediante la clonación de tarjetas de crédito.

Según las autoridades, la investigación inició en febrero de este año, luego de que una persona denunciara movimientos bancarios no autorizados en su cuenta. La víctima detectó compras realizadas en distintos comercios sin su consentimiento. Posteriormente, otras nueve personas presentaron denuncias similares.

De acuerdo con el OIJ, los sospechosos habrían obtenido ganancias cercanas a los ₡36 millones en apenas tres meses. La Sección de Fraudes del organismo confirmó que este tipo de delitos se ha vuelto cada vez más frecuente, con grupos criminales que implementan nuevos métodos para engañar a sus víctimas, principalmente mediante enlaces falsos enviados por correo electrónico o mensajes digitales.

En lo que va del año, el OIJ reporta un promedio de 300 denuncias mensuales relacionadas con fraudes informáticos y clonación de tarjetas.