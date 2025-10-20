“¡Cierren la escuela!”: Gritos de desesperación tras tiroteo en Juan Viñas

Una balacera frente a la escuela Cecilio Lindo, en Juan Viñas, Cartago, generó momentos de pánico entre los estudiantes y personal del centro educativo, este lunes al mediodía.



Una madre de familia grabó el incidente: en las imágenes se puede observar la escuela, mientras se escuchan sus gritos de desesperación al ver a los menores desplazarse por el lugar.

“Hay una balacera aquí en la escuela y ahí va el hombre. Ay Dios mío, cierren, cierren la escuela. Hay una balacera en la escuela y el muchacho se metió allá arriba.

"Cierre que ahí va, corra y cierre. Está en la escuela, cierre la escuela, por favor”, decía la madre de uno de los estudiantes.

El tiroteo provocó una fuerte crisis de nerviosismo entre los alumnos, quienes fueron evacuados de manera ordenada.



El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que se activaron todos los protocolos de seguridad correspondientes y que no se reportaron menores heridos durante el incidente.



Oficiales de la Fuerza Pública se trasladaron de inmediato al lugar para controlar la situación y resguardar la integridad de los estudiantes y docentes.