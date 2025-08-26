Cierre preventivo de la Ruta 32 por fuertes lluvias

La Ruta 32 fue cerrada nuevamente de manera preventiva este lunes debido a la presencia de fuertes lluvias en la zona, según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en conjunto con el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).

El cierre responde a condiciones climáticas adversas que podrían comprometer la seguridad de los conductores, especialmente en los tramos montañosos del Parque Braulio Carrillo, donde históricamente se han registrado deslizamientos y caída de material.

Las autoridades anunciaron que este martes, a primera hora, equipos técnicos de MOPT-CONAVI realizarán una inspección detallada de la vía para determinar si existen condiciones seguras para su reapertura.

Se recomienda a los conductores mantenerse informados a través de los canales oficiales y considerar rutas alternas mientras se evalúa la situación.