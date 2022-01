Cientos de personas se aglomeran en Fiestas de Santa Cruz pese al llamado de las autoridades

A pesar de la cancelación de las tradicionales fiestas de Santa Cruz, Guanacaste, muchas personas se aglomeraron este viernes en esa comunidad para llevar a cabo las celebraciones.

Estas fiestas se inician con la Pasada del Patrono Santo Cristo de Esquipulas y se consideran una “manifestación cultural” con la tradicional diana, seguida de un juego de pólvora, luego, al medio día, en la glorieta del parque se agrupan personas para disfrutar de la música, mascaradas y marimbas.

Sin embargo, por el estado actual nacional de la pandemia, especialmente por la rápida propagación de la variante Ómicron, las aglomeraciones están prohibidas.

Pablo Bertozzi de la Fuerza Pública informó que desde este jueves llegaron al lugar varias busetas de la Fuerza Pública con oficiales de la policía montada, linces y policletos.



"Acá estamos nosotros trabajando desde ayer en la zona. Ahorita lo que tenemos es un grupo de personas que de manera irresponsable no han querido sujetarse a las disposiciones del Ministerio de Salud y vienen con una cimarrona desfilando. No se permiten las aglomeraciones y es justo lo que está pasando, algunos no les interesa la salud de terceros, se aglomeran y consumen licor en vía pública y sobre ese asunto estamos trabajando", comentó a Teletica.com el oficial.