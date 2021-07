Ciclistas reclaman a chofer de bus por supuesto intento de atropello

La Asociación de Deportistas contra la Violencia Vial y el Irrespeto (Aconvivir) denunció que un chofer de bus, aparentemente, intentó atropellar a un grupo de ciclistas.



Los hechos ocurrieron el pasado domingo 11 de julio a mediodía, cuando varios ciclistas circulaban en sentido Coronado-Guadalupe.

Incluso, según se ve en un video que acompaña la denuncia, los ciclistas dicen que el bus pasó por encima de la llanta de una de las bicicletas y, por poco, golpea a la ciclista que la llevaba.

Los ciclistas aseguran que lograron detener el autobús en el semáforo del Colegio Inmaculado y ahí pudieron llamar a la Fuerza Pública.

“Nosotros somos usuarios de sus rutas y hemos visto la manera en que sus choferes utilizan sus unidades con gran velocidad y de manera imprudente.

“A esto queremos agregar que no entendemos cómo ustedes, como empresa, no le han explicado a su personal que los ciclistas no son un estorbo como repetidas veces nos lo dijo el conductor”, se lee en parte de la denuncia que hizo Aconvivir.