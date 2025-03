Ciclista que sufrió atropello en Coronado pide a conductor en fuga que dé la cara

Un ciclista que sufrió un atropello en Coronado, San José, pide al conductor involucrado que dé la cara. ​

Este accidente ocurrió durante la mañana del 22 de setiembre de 2024 (ver video adjunto de Telenoticias).

“He tenido dos cirugías: la clavícula, una platina con ocho tornillos; y luego, como quedaron congelados todos los tendones y ligamentos, no podía alzar el brazo, no tiene movilidad, me operaron el 26 de febrero.

“Que haga consciencia (el conductor), el día de mañana puede ser él. Que haga consciencia de lo que es y de lo que afecta a una persona, porque pierde todo el ritmo de la vida normal, afecta la economía, la familia…”, expresó el trabajador de la Municipalidad de Goicoechea.