Ciclista murió esta madrugada tras ser atropellado en la Ruta 32

Un ciclista falleció esta madrugada en la ruta 32 luego de ser atropellado por un vehículo.



El fatal accidente ocurrió minutos después de las tres de la mañana, a la altura de Jiménez.



Por el momento, no ha trascendido la identidad de la víctima.



A raíz de este accidente, otro hombre de 40 años de edad fue trasladado por la Cruz Roja Costarricense en condición urgente hacia el hospital de Guápiles.



Debido a la atención de la emergencia, el paso por el sector se mantuvo cerrado durante algunas horas en ambos sentidos, lo que provocó importantes presas.

