Ciclista muere tras caer a barranco mientras practicaba MTB en Cañón de Liberia

Un hombre murió, la mañana de este martes, tras caer a un barranco de aproximadamente 20 metros mientras practicaba ciclismo de montaña (MTB) en el sector conocido como El Chizo, en el Cañón de Liberia, Guanacaste.



El accidente ocurrió a las 5:40 a. m., cuando la víctima, un adulto que se desplazaba en bicicleta, al parecer perdió el control y cayó al vacío.

La Cruz Roja Costarricense confirmó a Teletica.com que, al llegar al lugar, el ciclista ya no presentaba signos de vida.



Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron la caída del ciclista.



Agentes judiciales se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y las pesquisas correspondientes.

El caso se encuentra bajo investigación.