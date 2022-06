Ciclista estuvo incapacitado 18 meses tras ser atropellado mientras repartía comida

Darby Aburto Martínez es un ciclista que sufrió un accidente de tránsito en junio de 2020, luego de que un conductor lo embistiera cuando viajaba por Curridabat, San José.



Aburto conversó con la redacción de Teletica.com para relatar el largo proceso que ha vivido desde que ocurrió el accidente, uno que él, sus abogados y los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) han emprendido para dar con el responsable del accidente.

“Cuando caí en la calle, intenté ponerme de pie, pero no pude; cuando me reviso, veo que tengo una fractura y, cuando me llevaron al Hospital del Trauma, me confirman que me rompí la tibia y el peroné. Me hicieron las operaciones que necesitaba y estuve 18 meses incapacitado”, dijo Aburto.