Choques, caídas y fuga mortal: tres motociclistas mueren en menos de seis horas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre tres fallecimientos por accidentes de tránsito ocurridos entre la noche del sábado y la mañana de este domingo en diferentes puntos del país, todos relacionados con motociclistas.



El primer hecho se registró el sábado alrededor de las 8:00 p.m. en Horquetas de Sarapiquí. Según el reporte preliminar, un hombre de apellido Altamirano, de 45 años, circulaba en una motocicleta sobre vía pública cuando colisionó contra otra motocicleta en la que viajaban un hombre y una mujer.

"Producto del impacto, estas dos personas fueron trasladadas con varias heridas a la clínica de Río Frío, mientras que Altamirano fue declarado fallecido en el lugar", dijo el OIJ.

El segundo accidente ocurrió este domingo a la 1:40 a.m. en Acosta. En este caso, un hombre de apellido Cortez, de nacionalidad salvadoreña y 35 años, viajaba en una motocicleta cuando, por razones que aún se encuentran bajo investigación, perdió el control del vehículo y cayó sobre la calzada. Minutos después, el OIJ confirmó su fallecimiento.



El tercer suceso tuvo lugar la mañana de este domingo, aproximadamente a las 6:00 a.m., en la Ruta 1, en Heredia, frente al Centro de Convenciones.

"Un hombre de apellido Núñez, de 55 años y nacionalidad nicaragüense, se desplazaba en motocicleta cuando fue impactado por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga. A consecuencia del golpe, el motociclista falleció en el sitio. El caso permanece en investigación por parte de los agentes judiciales", señaló el OIJ.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de cada uno de estos hechos.

