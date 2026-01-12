Choque múltiple en Aserrí deja una mujer fallecida y un hombre grave

Una mujer falleció y un hombre resultó gravemente herido tras un choque múltiple ocurrido cerca del puente Cañas, en Aserrí, San José.

El accidente se registró alrededor de las 5:10 p. m. del domingo 11 de enero y fue atendido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos y otros cuerpos de rescate.

Según el reporte oficial, se trató de una colisión entre dos vehículos livianos y una motocicleta. Al llegar al sitio, los bomberos realizaron trabajos para liberar a las personas afectadas, ya que la motocicleta había quedado prensada entre los vehículos.

La mujer falleció en el lugar, mientras que el hombre fue trasladado de urgencia a un centro médico en condición grave para recibir atención.

Producto del accidente, se ha generado congestión vehicular en la zona. Por el momento, las autoridades mantienen un perímetro de seguridad y gestionan el tránsito, desviando vehículos mientras se realizan las labores correspondientes.

