Choque mortal entre tráiler y buseta con niños en La Garita de Alajuela

Un choque entre un tráiler y una buseta que transportaba a un grupo de niños que iban en excursión dejó como saldo a una persona muerta, varios heridos en condición delicada y una menor remitida al Hospital Nacional de Niños, la mañana de este sábado en La Garita de Alajuela.

El accidente se registró a 200 metros del cruce de Manolos, en dirección hacia el centro de Alajuela, lo que generó una amplia movilización de unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja Costarricense.

De acuerdo con información confirmada por Bomberos, al llegar a la escena se corroboró que la buseta trasladaba a un grupo en excursión hacia una actividad, cuando "colisionó contra un vehículo de carga pesada". En el sitio, confirmaron que el chofer de la buseta es la persona fallecida.

Producto del impacto, cuatro pacientes fueron clasificados en condición delicada y trasladados a centros médicos. Además, una niña fue remitida directamente al Hospital Nacional de Niños para una atención especializada por fractura craneal.

Asimismo, otras cinco personas fueron valoradas en condición estable; sin embargo, también serán trasladadas a centros hospitalarios para una revisión más completa.

El incidente se mantiene en desarrollo.



