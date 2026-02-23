Choque mortal entre dos vehículos en San Ramón

Una mujer murió y cuatro hombres resultaron heridos la noche de este domingo tras un choque entre dos vehículos livianos en el sector de la Cima de San Ramón, sobre la Ruta 1.



De acuerdo con Samir Arce, paramédico de la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó al sistema de emergencias 911 pasadas las 11:30 p.m., lo que activó un amplio despliegue de recursos hacia la zona.

​“Pasadas las 11:30 p.m. la Cruz Roja Costarricense recibe una alerta por medio del sistema de emergencias 911 donde se reporta una colisión de dos vehículos livianos en el sector de la Cima de San Ramón sobre la Ruta 1”, detalló Arce.

Para la atención del incidente se movilizaron cinco unidades tipo ambulancia y un vehículo de rescate. En el sitio, los socorristas valoraron a cinco personas.

​“En el lugar atendemos a cuatro personas, todos hombres, que se trasladan en condición urgente al Hospital de San Ramón y a una mujer que, al abordaje de nuestro personal, se encuentra sin signos vitales”, agregó el paramédico.

Las circunstancias que mediaron en el accidente no fueron detalladas y corresponderá a las autoridades competentes determinar las causas del hecho.

Fotografías cortesía Tránsito.

​

