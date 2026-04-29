Choque mortal entre carro y chapulín en Ciudad Quesada

Una persona murió la madrugada de este miércoles tras un accidente de tránsito en Ciudad Quesada, en San Carlos, según información confirmada por la Cruz Roja a Teletica.com.



El reporte del choque se recibió a las 4:29 a.m. en el sector de Alajuela, específicamente en el cruce de Muelle de la rotonda, 500 metros hacia Platanar.



De acuerdo con los datos preliminares, el accidente involucró la colisión de un vehículo liviano contra un chapulín. Al lugar se desplazó una unidad de la Cruz Roja para atender la emergencia.



En la escena, los socorristas declararon a una persona fallecida. Además, dos pacientes fueron valorados y trasladados al Hospital San Carlos: uno en condición urgente y otro estable.

Así quedaron los vehículos involucrados.

Las autoridades no han brindado, de momento, más detalles sobre las causas del accidente. Además, se desconoce la identidad de la persona fallecida.