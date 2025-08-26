Choque mortal en Puerto Cortés: tráiler se incendia y carro queda atrapado debajo

El Cuerpo de Bomberos atendió un mortal choque entre un carro y un tráiler en la Zona Sur del país, que dejó una persona fallecida.



Los hechos ocurrieron en la entrada de Puerto Cortés, sobre la ruta en sentido Palmar – Cortés, a las 5:47 a. m. de este martes.

“Tras el impacto, la cabina del camión se incendió y el vehículo liviano quedó atrapado debajo de la estructura, provocando la muerte de una persona en el lugar”, indicó Bomberos.

La Cruz Roja Costarricense informó que se valoraron tres personas en el lugar: dos no requirieron atención ni traslado a centro hospitalario; sin embargo, una tercera fue declarada fallecida en el lugar.



Actualmente, el Cuerpo de Bomberos mantiene labores de remoción del motor del camión con el fin de descartar la presencia de más víctimas en el sitio del accidente.



El caso se encuentra bajo investigación de la Policía Judicial para determinar las causas que provocaron el accidente.

