Choque mortal en Osa: “No queremos que la muerte de mi sobrina quede impune”

La familia de María José Martínez, la niña de 9 años que perdió la vida en un accidente de tránsito en Osa, clama por justicia y exige a las autoridades que actúen con firmeza contra el responsable.

“Le pedimos a las autoridades que hagan valer las leyes; hay leyes, pero muchas veces no las hacen valer. Hoy estamos sufriendo la pérdida de mi sobrina, muchas otras familias han perdido familiares y sus muertes quedan impunes.

"Eso es lo que no queremos, que la muerte de mi sobrina quede impune. Les pedimos que, por favor, hagan su trabajo y esta persona que cometió esto que se entregue y se haga responsable de lo que hizo”, expresó su tía, quien prefirió guardar su identidad.

Declaraciones de la tía de María José:

Roxana Gómez, docente y maestra de la menor, lamentó profundamente la noticia.

“Esta es una noticia que uno nunca quiere recibir, especialmente si es una niña tan querida. María José cursaba el tercer grado, era muy querida por sus compañeros, era muy bondadosa, cariñosa, muy buena estudiante, de esas que uno siempre va a recordar como docente porque son niños que se destacan siempre en nuestra institución y duele mucho recibir esa noticia de esa manera.

"Los compañeros y padres de familia están muy dolidos. No hay palabras que conforten ni den consuelo en este momento tan doloroso. Es importante hacer conciencia de que en carretera estamos propensos a que ocurra cualquier eventualidad. Hacemos un llamado a las autoridades a ser responsables y cumplir más con las leyes porque hoy una familia está muy dolida por perder a su hija por culpa de conductores que no tienen cuidado cuando manejan”, dijo Gómez.

Declaraciones de Roxana Gómez:

La Escuela Valle de El Diquís también manifestó en redes sociales su profunda tristeza por la repentina partida de su estudiante, producto del trágico accidente ocurrido en Coronado de Osa.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el mortal choque se registró este martes a la 1 a. m. en la localidad de Coronado, sobre un puente Bailey que permite el paso de un solo vehículo a la vez.

El carro en el que viajaba María José con su mamá fue impactado de frente por otro automóvil que transportaba una gran cantidad de licor de contrabando.

"De acuerdo con los testigos, el automóvil en el que se desplazaba la menor y su madre se encontraba cruzando el puente, mientras varios carros esperaban su turno en el extremo contrario.

"Sin embargo, un vehículo que venía en sentido opuesto habría sobrepasado a todos los automotores que aguardaban y, al ingresar al puente, colisionó de frente contra el carro de las víctimas", dijo la Policía Judicial.

El conductor implicado huyó del lugar y en el interior del automóvil se encontró un importante cargamento de licor.

La Policía Fiscal se hizo cargo del decomiso, mientras que el OIJ investiga el caso como un aparente delito de homicidio culposo.



Colaboró con la información: Osa Informativo.