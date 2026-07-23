Choque frontal entre carro y moto deja un muerto en Cartago

Un hombre de apellido Cruz murió y otro, de apellido Granados, resultó gravemente herido tras un choque frontal entre un carro y una motocicleta en Cervantes de Cartago.

El accidente ocurrió cerca de las 8:45 p. m. de este miércoles. Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el carro invadió el carril contrario por razones que aún se investigan.

En la motocicleta viajaban los dos hombres, ambos de nacionalidad nicaragüense. Cruz falleció en el lugar del accidente.

Granados fue trasladado en condición delicada al Hospital Maximiliano Peralta de Cartago.

Los agentes judiciales mantienen la investigación para determinar las circunstancias que provocaron el choque.

El cuerpo de la víctima será remitido a la Morgue Judicial. Las autoridades aún trabajan para confirmar las edades de los dos hombres.