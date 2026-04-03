Choque frontal entre ambulancia y automóvil deja un fallecido y varios heridos en Abangares

Una colisión frontal entre un vehículo liviano y una ambulancia privada dejó como saldo un hombre fallecido y tres personas heridas la madrugada de este viernes en el sector de Piedra Verde, en Limonal de Abangares, Guanacaste.



El incidente fue reportado a las 5:15 a.m. mediante una llamada a la línea de emergencias 9-1-1. Al lugar se desplazaron unidades de la Cruz Roja, que atendieron a cuatro hombres adultos involucrados en el accidente.



De acuerdo con la información brindada por el cruzrojista Eduardo Salazar, dos de los pacientes se encontraban prensados al momento de la llegada de los equipos de emergencia. "Tras ser liberados y valorados en el sitio, uno de los afectados fue declarado fallecido en la escena", señaló.



Asimismo, un hombre en condición crítica fue trasladado centro médico, mientras que otros dos pacientes fueron llevados en condición urgente.



La escena del accidente quedó bajo custodia de las autoridades de la Policía Judicial, quienes se encargan de las investigaciones correspondientes para determinar las causas del suceso.

