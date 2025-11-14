Choque entre tráiler y tren deja 12 personas atendidas y fuga de combustible en Tibás
En los vagones viajaban al menos 100 personas, según el Cuerpo de Bomberos.
La Cruz Roja Costarricense atendió, la mañana de este viernes, una colisión entre un tráiler y un tren en Tibás, San José, que dejó varios heridos y fuga de combustible.
El accidente ocurrió específicamente frente a Walmart, a las 9:18 a. m.
De acuerdo con la benemérita institución, al sitio se desplazaron tres unidades de soporte básico, una unidad de soporte avanzado y una de rescate.
"En total, los paramédicos valoraron a 12 personas: 11 pacientes en condición estable y uno en condición urgente", indicó la Cruz Roja.
Los dos maquinistas del tren y el conductor del tráiler se encontraban fuera de la unidad al momento de la atención y fueron evaluados por el personal de emergencias. Al menos 100 personas viajaban en los vagones.
Además, las autoridades confirmaron la presencia de una fuga de combustible en el lugar y tendido eléctrico en el suelo.