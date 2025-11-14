Choque entre tráiler y tren deja 12 personas atendidas y fuga de combustible en Tibás

La Cruz Roja Costarricense atendió, la mañana de este viernes, una colisión entre un tráiler y un tren en Tibás, San José, que dejó varios heridos y fuga de combustible.

El accidente ocurrió específicamente frente a Walmart, a las 9:18 a. m.



De acuerdo con la benemérita institución, al sitio se desplazaron tres unidades de soporte básico, una unidad de soporte avanzado y una de rescate.

"En total, los paramédicos valoraron a 12 personas: 11 pacientes en condición estable y uno en condición urgente", indicó la Cruz Roja.

Los dos maquinistas del tren y el conductor del tráiler se encontraban fuera de la unidad al momento de la atención y fueron evaluados por el personal de emergencias. Al menos 100 personas viajaban en los vagones.



Además, las autoridades confirmaron la presencia de una fuga de combustible en el lugar y tendido eléctrico en el suelo.

