Choque entre motos deja dos muertos y un joven gravemente herido en Osa

A las 9:50 a. m. de este miércoles, la Cruz Roja Costarricense recibió una llamada de emergencia que alertaba sobre un accidente de tránsito ocurrido en la zona de Punta Mala, en Puerto Cortés de Osa, Puntarenas.



Según el reporte de las autoridades, en el lugar se produjo la colisión de dos motocicletas, incidente que dejó como resultado tres personas afectadas.

"Entre los pacientes se encontraba un hombre adulto de 23 años, quien presentaba múltiples traumas, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Tomás Casas para su atención médica.

"Asimismo, los cuerpos de socorro ubicaron en la escena a un hombre de 60 años y a una mujer de 35, ambos sin signos vitales, por lo que fueron declarados fallecidos en el sitio", indicó la institución.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos confirmó que el accidente involucró a dos motocicletas y que una de estas fue consumida por el fuego en su totalidad, luego de la colisión.



El caso quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

