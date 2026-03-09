Choque entre motocicleta y carro deja dos víctimas mortales en Barva de Heredia

Dos hombres murieron la madrugada de este lunes luego de que la motocicleta en la que viajaban chocara violentamente contra un carro en Santa Lucía de Barva, en la provincia de Heredia (ver video adjunto en la portada).

El accidente ocurrió cerca de las 2:27 a.m., según el reporte de la Cruz Roja Costarricense. Cuando los socorristas llegaron al sitio, ambos ocupantes de la motocicleta ya se encontraban sin signos vitales "debido a la gravedad de las lesiones".

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como un hombre de apellido Villalobos, de 43 años, y otro de apellido Mendoza, de 31 años.

De acuerdo con la información preliminar, tras el choque también fueron valoradas otras dos personas que viajaban en el vehículo involucrado; sin embargo, estas rechazaron ser trasladadas a un centro médico.

El conductor del automóvil, un hombre de apellido Oporta, de 31 años, fue detenido mientras se realizan las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Calle cerrada y recolección de evidencia

El hecho ocurrió sobre la vía principal que comunica el cantón central de Heredia con Barva. Tras el accidente, el paso por la zona se mantiene cerrado mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaban el levantamiento de los cuerpos y la recolección de evidencia.

En la escena quedaron esparcidos vidrios y también se reportó un derrame de aceite sobre la carretera, lo que obligó a las autoridades a asegurar el área.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la Medicatura Forense, donde se les realizará la autopsia correspondiente.

Las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para esclarecer cómo ocurrió la colisión.