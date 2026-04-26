Choque entre dos carros y un camión en Moín quedó registrado en video

Un accidente de tránsito ocurrido a eso de las 5:30 p.m. de este sábado en Limón, específicamente en la entrada del muelle de Moín, involucró a dos carros y un camión, según confirmó la Central de Comunicaciones de la Cruz Roja Costarricense.



De acuerdo con el reporte oficial, en la escena se descartó la presencia de personas atrapadas tras la colisión, lo que permitió una atención más rápida de los afectados (vea el video adjunto en la portada).



Los cuerpos de socorro valoraron a un total de siete personas: seis adultos y un menor de edad. Ninguno de los pacientes presentaba lesiones de carácter grave o crítico, según la evaluación preliminar en el sitio.



A las 6:47 p.m., la Cruz Roja mantenía una unidad básica en el lugar realizando labores de atención y verificación de la escena, sin que hasta ese momento se confirmara el traslado de pacientes a centros médicos, aunque tampoco se descartaba de forma definitiva.



Las causas del accidente no han sido detalladas por las autoridades.

