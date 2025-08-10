Choque entre dos carros deja 3 heridos y 1 persona muerta

La madrugada del sábado un trágico hecho alertó a los cuerpos de socorro, cuando dos vehículos chocaron en la autopista Florencio del Castillo, en el sentido Cartago-San José.

Por ahora, se desconocen las causas que mediaron en el hecho y que provocaron que los vehículos quedaran a un lado de la vía, en una zona verde, completamente destruidos.

El accidente le provocó la muerte a una mujer adulta, le causó múltiples lesiones a dos pacientes que fueron llevados en condición crítica al hospital Max Peralta y un cuarto paciente fue llevado en condición urgente al mismo centro médico.

Dos pacientes más fueron valorados en la escena, sin embargo, la Cruz Roja informó que reusaron ser llevados a un centro médico.

Dada la condición de los vehículos, a la escena llegó una unidad de rescate de la Benemérita para extraer a los pacientes, además de dos unidades básicas y dos de soporte avanzando. El cuerpo de Bomberos participó también de las labores de rescate.



La identidad de las personas involucradas en el accidente aún no ha trascendido. La carretera estuvo cerrada algunas horas por la atención de la emergencia y el levantamiento del cuerpo, pero ya recuperó su tránsito habitual.