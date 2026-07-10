Choque entre camión y automóvil deja un fallecido y dos heridos graves en Parrita

Un accidente de tránsito entre un camión y un automóvil ocurrido este jueves, a las 5:45 p.m., dejó como saldo una persona fallecida y dos gravemente heridas.



Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, el hecho se registró en el puente de Tulín, un kilómetro en dirección hacia Parrita, cerca de la salida de Esterillos.



Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas que provocaron el mortal choque.

El caso se mantiene bajo investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

