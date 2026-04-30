Sucesos
Choque entre ambulancia y autobús deja varios heridos en Cartago
El accidente ocurrió 200 metros antes de llegar a la Basílica.
Un accidente de tránsito entre una ambulancia privada y un autobús de transporte público dejó varios heridos la noche de este miércoles en Cartago, 200 metros antes de llegar a la Basílica, desde las ruinas.
De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, al llegar al sitio encontraron a siete pacientes que viajaban en la ambulancia.
La Cruz Roja atendió a seis de ellos y los trasladó al Hospital Max Peralta: uno en estado crítico, dos en condición urgente y tres estables pero con golpes.
En el autobús viajaban 20 pasajeros, quienes resultaron ilesos.
Para liberar a los pacientes atrapados en la ambulancia fue necesario utilizar equipo hidráulico.