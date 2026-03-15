Choque en ruta 32 deja un fallecido y dos heridos graves

Un choque entre un carro liviano y una motocicleta dejó una persona fallecida y dos más gravemente heridas la madrugada de este domingo en el sector de Barbilla, Limón, sobre la ruta 32.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la emergencia fue atendida a las 5:34 a. m. en el cantón limonense.

En el sitio se reportó una colisión entre ambos vehículos, con un saldo de tres pacientes: uno sin signos vitales, uno en condición crítica y otro urgente. A la escena fueron despachadas tres unidades básicas.

Este hecho cerró una madrugada marcada por múltiples emergencias atendidas por la Cruz Roja en distintos puntos del país, entre accidentes de tránsito, atropellos, agresiones con arma blanca y caídas de gravedad.

Entre las incidencias reportadas entre las 6 p. m. del sábado y las 5 a. m. del domingo figuran la colisión entre un vehículo y una motocicleta en Cariari de Pococí, donde un hombre fue trasladado en condición crítica; el atropello de un adulto en Florencia de San Carlos, quien fue declarado sin vida; y una caída de su propia altura en Cote de Guatuso, que dejó a un hombre de 77 años en estado crítico.

También se reportaron casos graves en Río Segundo de Alajuela, donde una motocicleta chocó contra un camión y dejó a un hombre crítico y a una mujer urgente; en Bratsi de Talamanca, donde un motociclista se volcó al esquivar un perro y fue llevado en condición crítica; y en Sabalito de Coto Brus, tras otra colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta con un paciente crítico.

A esto se suman tres hechos violentos con arma blanca: uno en San Pedro de Sarchí, donde tres adultos resultaron heridos y uno de ellos quedó crítico; otro en Ulloa de Heredia, con un hombre de 35 años herido en el abdomen; y un tercero en San Francisco de Heredia, donde un hombre de 34 años fue trasladado en condición crítica tras una agresión.

La lista de emergencias también incluye dos vuelcos de motocicleta con personas gravemente heridas: una mujer con fractura expuesta de fémur en Rancho Redondo de Goicoechea y un hombre de entre 30 y 40 años en Liberia, Guanacaste.