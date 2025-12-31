Choque en Atenas deja una víctima mortal

Una mujer murió la noche de este martes luego de que el carro que conducía colisionara contra otro vehículo en el sector de Escobal de Atenas, sobre la Ruta 27.



De acuerdo con la información preliminar, el choque fue de tal magnitud que el automóvil de la víctima dio varias vueltas tras el impacto y terminó golpeando contra un puente, lo que le ocasionó la muerte en el sitio (vea en el video adjunto en la portada cómo quedaron los carros involucrados).



El otro conductor involucrado en el accidente no requirió traslado a un centro médico, según confirmaron las autoridades que atendieron la emergencia.



El caso se mantiene bajo investigación para determinar las causas que mediaron en el accidente y establecer responsabilidades.