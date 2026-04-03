Choque de lanchas en Parismina deja múltiples heridos y aparentemente desaparecidos

La Cruz Roja Costarricense atiende una emergencia la tarde y noche de este jueves en el sector de Barra de Parismina, en Limón, tras la colisión de dos embarcaciones.



El incidente fue reportado a las 6:10 p.m., momento en que se activó un amplio despliegue de recursos de emergencia. En el sitio se movilizaron unidades de rescate, así como ambulancias de soporte básico y avanzado, debido a la presencia de múltiples pacientes.

"La primera unidad en llegar confirmó la gravedad de la situación, indicando que una de las embarcaciones presenta condición de naufragio. Además, se reporta la presencia de varias personas en el agua.

"De acuerdo con la información disponible, ya se realiza el traslado de un paciente en condición crítica hacia un centro médico, mientras continúan las labores de búsqueda y atención en la zona", señaló la benemérita institución.

De manera simultánea, se coordinan más recursos desde áreas cercanas, así como el envío de unidades especializadas desde la capital para reforzar el operativo.



Información preliminar señala la posible existencia de personas desaparecidas, por lo que las autoridades mantienen activas las labores de rastreo en el sitio.



Noticia en desarrollo.