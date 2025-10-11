Choque de carro contra poste dejó dos personas graves en Goicoechea

El choque de un carro contra un poste del tendido eléctrico dejó dos personas heridas de gravedad la madrugada de este sábado en Goicoechea.



Según el reporte de las autoridades, el incidente se reportó a la 1:54 a. m. en la ruta que comunica Guadalupe con Coronado.



Al parecer, el conductor del vehículo perdió el control y acabó impactando de frente el poste.



Producto del choque, el vehículo se incendió, pero vecinos de la zona lograron rescatar con vida al chofer, quien fue trasladado al centro médico.



Un motociclista que pasaba por la zona también necesito atención luego de que se enredara con los cables del tendido eléctrico y cayera a la calzada.



Al mediodía de este sábado las autoridades de Tránsito mantenían cerrada la vía a la espera de que las cuadrillas de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, así como trabajadores de cableras, lograran restablecer los servicios en la zona.

