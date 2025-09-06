Choque contra poste en Ochomogo deja una joven pasajera fallecida y dos heridos

La noche de este viernes se registró un fatal accidente de tránsito en Ochomogo de Cartago, cerca de la estación de servicio Cristo Rey.



El incidente ocurrió a las 6:38 p.m., cuando un vehículo impactó contra un poste tras aparentemente perder el control en una curva.



De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, cuando los paramédicos llegaron a la escena encontraron a una paciente fallecida y de forma paralela se atendió la liberación de dos personas prensadas, una de ellas inconsciente.



Por su parte, el oficial Gustavo Gutiérrez, de la Policía de Tránsito, explicó que, al parecer, la falta de iluminación medió en los hechos.

“En apariencia la falta de iluminación y el exceso de velocidad al llegar a la curva ocasiona que el vehículo pierda el control, se suba a la barda divisoria de la isla que se encuentra por acá y pues con tan mala suerte que había un objeto fijo, un poste, el cual, pues es impactado del lado derecho donde venía el acompañante”, dijo Gutiérrez.

Al parecer, el conductor perdió el control del carro.

El conductor sufrió daños, pero no fueron tan graves como el acompañante de al lado y la que iba atrás.

"El conductor era de una plataforma de transporte público ilegal. Se le hizo la prueba de alcohol, la cual dio negativa y lo manejamos como un accidente normal. La persona fallecida tiene 18 años”, agregó Gutiérrez.

El caso quedó a cargo de las autoridades judiciales para el respectivo levantamiento del cuerpo e investigación correspondiente.

