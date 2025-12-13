Choque contra poste en Moravia deja un muerto y dos heridos graves

Un hombre murió la madrugada de este sábado tras un accidente de tránsito ocurrido en Moravia, San José, a las 2:22 a.m.



De acuerdo con Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el conductor perdió el control del automóvil, lo que provocó que este impactara contra un poste del tendido eléctrico. En el vehículo viajaban tres personas al momento del suceso.

"Producto del impacto, uno de los acompañantes, identificado con el apellido Rapso, de 57 años, falleció en el sitio.

"Las otras dos personas que viajaban en el automóvil, incluido el conductor, fueron trasladadas al Hospital Calderón Guardia, donde reciben atención médica", indicó la Policía Judicial.

Hasta el momento, las causas que provocaron el accidente no han sido determinadas y el caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades.

