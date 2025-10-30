Chofer sacó carro de lujo de agencia y en menos de 48 horas se lo robaron en Heredia
La Policía logró recuperar el vehículo y detener a cuatro sospechosos, todos con amplio expediente por distintos delitos.
Un hombre estrenó un vehículo de lujo recién salido de agencia, pero en menos de 48 horas fue víctima de robo en las inmediaciones de un centro comercial en Heredia.
Gracias a un rápido despliegue policial, oficiales de la Fuerza Pública lograron capturar en flagrancia a cuatro sospechosos y recuperar el carro.
El operativo se realizó la tarde de este jueves, cerca del Liceo de Guararí, donde la Policía interceptó y detuvo a los sospechosos.
Según el reporte oficial, el propietario se encontraba realizando una diligencia en un centro comercial ubicado en el ingreso a la provincia, y al salir, notó que su carro ya no estaba en el lugar.
De inmediato alertó a la Fuerza Pública, que activó el protocolo de seguimiento. Minutos después, lograron ubicar el vehículo en Guararí.
Los detenidos responden a los apellidos Arias, Soto, Menani y Hernández, todos con antecedentes policiales por diversos delitos.
Los sospechosos fueron trasladados al Poder Judicial para continuar con el proceso correspondiente.