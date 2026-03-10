Chofer pierde el control y se incrusta en farmacia en Pavas

Un aparatoso accidente se registró la madrugada de este martes, cuando un vehículo liviano chocó contra la fachada de una farmacia, ubicada a 400 metros hacia Pavas desde la embajada de Estados Unidos.

Según testigos, en el automóvil viajaba únicamente el conductor, quien quedó atrapado dentro del vehículo. Miembros del Cuerpo de Bomberos le ayudaron a liberarlo, mientras que la Cruz Roja lo trasladó al Hospital San Juan de Dios con múltiples golpes, en condición estable.

La Fuerza Pública mantiene la custodia de la escena, mientras se realizan las diligencias correspondientes. La fachada de la farmacia resultó completamente destruida tras el impacto.